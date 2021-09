Mylène Farmer « Dans le coeur des Français », mercredi 22 septembre sur C8

Mercredi 22 septembre à 21:15, C8 diffusera un nouveau volet de sa collection documentaire « Dans le coeur des Français » qui sera consacré à Mylène Farmer.

Depuis plus de 36 ans maintenant, elle est la superstar la plus mystérieuse et hypnotique de la scène francophone. Mylène Farmer est une icône indétrônable qui fascine les foules, elle est aujourd’hui considérée comme l’une de nos plus grandes stars.

Artiste singulière s’il en est, elle a envouté la France au rythme de ses titres à l’univers sombre et mystique. À chacune de ses tournées, elle fait salle comble, ses albums se vendent par millions et ses fans lui vouent un véritable culte.

Quels sont les secrets d’une telle réussite ? Comment fait-elle pour fasciner toujours autant après trois décennies d’une carrière sans faux pas ? Que se cache-t-il réellement derrière le mystère Farmer ? Plusieurs de ses proches nous aideront à répondre à ces questions pour comprendre un phénomène jamais égalé dans l’hexagone.

« Dans le coeur des Français : Mylène Farmer », documentaire inédit réalisé par Guillaume Genton et Thibault Gitton.