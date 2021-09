« Chroniques de l'âge tendre », immersion en 1960 et 1970, jeudi 7 octobre sur France 3

A découvrir jeudi 7 octobre à 21:05 sur France 3, le documentaire inédit « Chroniques de l'âge tendre » réalisé par Pascal Forneri et Yann Grasland.

Ce film propose une immersion dans la société française des années 1960 et 1970 et dans la jeunesse de l’époque avec les témoignages et les confidences de : Sheila, Salvatore Adamo, Antoine, Hervé Vilard, Michel Fugain, Nicoletta, Michel Jonasz, Laurent Voulzy et Tony Frank.

Ils racontent avec recul et humour leurs débuts dans les années 1960-1970, les simples adolescents qu’ils étaient avant de devenir des idoles. Pour tous, c’était la naissance d’une jeunesse.

C’est l’occasion de feuilleter les pages des magazines Salut les copains et Mademoiselle Âge tendre pour s’immerger dans le cœur battant de cette jeunesse qui peut enfin s’exprimer et dont l’adolescence n’est plus une simple transition vers l’âge adulte.

Créés par Daniel Filipacchi, ces magazines en deviennent les organes officiels : on y retrouve les idoles du moment, on y parle musique, mode, sexualité, objets de consommation et on s’interroge aussi sur la société…

Des graphismes variés permettent une plongée ludique et animée dans ces magazines.

Rythmé par une bande-son de tubes, ce documentaire est constitué à 100 % d’archives.