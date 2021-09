“Secrets d'histoire” : « Louis XV et la bête du Gévaudan », lundi 27 septembre sur France 3 avec Stéphane Bern (vidéo)

Dans ce numéro inédit de “Secrets d'histoire” diffusé lundi 27 septembre à 21:05 sur France 3, Stéphane Bern nous emmène sur les traces d’un des animaux les plus mystérieux et terrifiant de l’histoire de France : la Bête du Gévaudan !

Plus qu’une légende, ce sont bien des faits réels qui se sont déroulés au XVIIIe siècle, sous le règne de Louis XV. À l’époque, une bête féroce est à l’origine de dizaines de morts et de centaines de blessés dans une contrée isolée du royaume, le Gévaudan.

Traquer ce prédateur, dont on n’arrive pas à définir l’espèce, s’avère bien plus compliqué que prévu. Les meilleurs chasseurs, soldats ou encore louvetiers affluent en Gévaudan, mais rien n’y fait, la redoutable bête reste insaisissable. Les gazettes de l’époque transforment ces événements étranges en un véritable feuilleton. Les lecteurs du monde entier sont tenus en haleine avec ces nouvelles inquiétantes. Excédé par la mauvaise presse et par les échecs successifs, Louis XV doit prendre des mesures draconiennes. Il va jusqu’à envoyer son meilleur chasseur.

Quelle issue aura cette traque de plus de 1 000 jours, ponctuée de nombreux rebondissements ?

Et, surtout, comment ces attaques atroces vont donner naissance à un mythe qui, 250 ans plus tard, déchaîne toujours les passions ?

Avec la participation de :