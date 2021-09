“Les routes les plus dangereuses du Monde” en Roumanie, mardi 28 septembre sur W9

A voir ou à revoir mardi 28 septembre à 21:05 sur W9, le second numéro inédit de la série documentaire “Les routes les plus dangereuses du Monde” présentée par Stéphane Carpentier qui nous emmène en Roumanie.

C'est la route la plus dangereuse d'Europe : L'E85, dans l'est de la Roumanie. Une route nationale qui relie la capitale du pays, Bucarest, à la frontière ukrainienne.

La Roumanie détient un triste record, c'est le pays le plus dangereux d'Europe en matière de sécurité routière : plus de 2 000 décès et 40 000 blessés graves chaque année. C'est quatre fois plus d'accidents mortels qu'en France par rapport à la population. Sur les bas-côtés de l'E85, des milliers de croix honorent la mémoire des victimes de la route. Quelles sont les principales causes de cette hécatombe ? Tout d'abord un trafic très dense où se côtoient dangereusement des camions, des automobiles et des charrettes !

Dans ce pays, la population défavorisée ne dispose en effet que de ce mode de transport archaïque créant sur la nationale des ralentissements extrêmement dangereux voire des collisions spectaculaires.

Autre cause : le comportement irresponsable de certains automobilistes qui mélangent trop souvent alcool et vitesse. L'état déplorable de la chaussée et une mauvaise signalisation sont aussi à l'origine d'accidents meurtriers.

Pour lutter contre le fléau de l'insécurité routière, la police roumaine applique la tolérance zéro mais la tâche des forces de sécurité est rendue d'autant plus difficile que l'E85 est aussi la porte d'entrée en Europe de tous les trafics de la mafia ukrainienne. Trafic de drogue ou de cigarettes, la mafia prend tous les risques sur la route pour échapper à la police. Des courses poursuites effrayantes donnent lieu parfois à des accidents graves.