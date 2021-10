“Faites entrer l'accusé” : nouvelle saison inédite dimanche 3 octobre sur RMC Story

Dimanche 3 octobre à 21:05, RMC Story débutera la diffusion d'une nouvelle saison inédite de “Faites entrer l'accusé” avec Rachid M'Barki et Dominique Rizet.

Depuis vingt ans, “Faites entrer l'accusé” s’emploie à raconter et à décrypter les plus grandes affaires criminelles françaises.

Pour cette nouvelle saison, la collection dévoilera huit nouvelles enquêtes, en s’appuyant toujours sur l’expertise journalistique qui fait de “Faites entrer l'accusé” un programme plébiscité par les téléspectateurs et qui a su gagner la confiance des professionnels de la justice et des médias.

Vous retrouverez pour cette nouvelle édition, le duo Rachid M’Barki et Dominique Rizet. Tous les deux proposeront aux téléspectateurs de RMC Story des dossiers qui ont marqué la vie judiciaire.

Dimanche 3 octobre, l'émission sera consacrée à Arnaud Hopfner, le violeur de la RN4.

Sa taille, son mode opératoire, son ADN, son portrait-robot : les policiers et les gendarmes avaient de la matière pour appréhender ce violeur en série ! Et pourtant, l’homme les a tenus en échec de janvier 2008 à janvier 2010 ! Ses victimes ? Quinze femmes de tous âges, de toutes conditions, qu’il a « choisies » au hasard, au cours de ses déplacements entre la Meuse et la Moselle.

C’est finalement sur un coup de chance, et grâce à la détermination d’une toute jeune magistrate, décidée à résoudre ce cold case, et qui a su entrainer les enquêteurs dans son combat, que la justice a fini par mettre la main sur l’un des plus grands prédateurs sexuels de France.

Parmi les enquêtes inédites, Rachid M’Barki et Dominique Rizet reviendront notamment sur la traque de Mohamed Merah qui a fait, en 2012, 7 victimes dont des enfants et des militaires à Toulouse et Montauban. Ils décrypteront aussi l’affaire Jonathann Daval qui a passionné les Français et la presse durant plusieurs années. La sombre histoire d’un gendre « parfait » qui a tué sa femme, dupé sa famille et trompé les médias.

Cinq autres affaires inédites seront diffusées dans les prochaines semaines...