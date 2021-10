“Le monde en face” : « Recherche Merkel désespérément », dimanche 3 octobre sur France 5 (vidéo)

Dimanche 3 octobre à 20:55 Mélanie Taravant vous donne rendez-vous sur France 5 pour “Le Monde en face” avec le documentaire inédit « Recherche Merkel désespérément » réalisé par Marion Van Renterghem.

Angela Merkel s’en va. Elle quittera la chancellerie dans les mois qui suivent les élections fédérales du 26 septembre, après seize ans de pouvoir et au sommet de sa popularité. Son style unique, son hostilité aux artifices de la communication et à la moindre mise en scène de sa vie privée la rendent insaisissable.

Comment une femme, spécialiste de la chimie quantique en Allemagne de l’Est, a-t-elle pu accéder à la tête du très masculin parti conservateur allemand et se faire élire quatre fois consécutives à la tête d’une puissance mondiale ? Quel est le moteur de son ambition ?

Pour percer son mystère, Marion Van Renterghem s’est placée au plus près d’Angela Merkel en rencontrant les acteurs et les témoins directs de la chancelière : de ceux qui l’ont côtoyée dans sa jeunesse à ses plus proches collaborateurs, de ses amis les plus fidèles aux dirigeants étrangers, tels que Nicolas Sarkozy, François Hollande, Tony Blair ou encore Ursula von der Leyen.

La réalisatrice dresse un portrait vivant et « pop » de cette fille de pasteur arrivée en politique comme un ovni, et qui est devenue une icône mondiale.

Après la diffusion de ce documentaire, Mélanie Taravant proposera un débat avec quatre invités autour de cette thématique : Allemagne, les défis de l'ère post-Merkel.

Note d'intention de la réalisatrice, Marion Van Renterghem

« Angela Merkel va nous manquer à tous, et en particulier à moi, qui l’observe et écris sur elle depuis plus de dix ans.

La chancelière allemande me fascine parce qu’elle est absolument différente de tous les dirigeants occidentaux : par sa longévité à la tête du gouvernement, par son absence de vanité, par le style de son leadership fait d’une autorité sans charisme. Par le fait, aussi, qu’elle incarne un moment-clé de notre histoire européenne, de l’euphorie née avec la chute du mur de Berlin aux replis nationalistes et aux doutes qui minent les démocraties d’aujourd’hui.

Angela Merkel est une dirigeante morale et les clés de son énigme sont à chercher du côté de sa formation en Allemagne de l’Est. C’est cette dirigeante unique et extraordinairement romanesque que j’ai voulu comprendre et raconter. »