« Quand les calamars et les seiches se font un sang d'encre » mardi 12 octobre sur France 5 (vidéo)

A découvrir mardi 12 octobre à 20:55 sur France 5, le documentaire « Quand les calamars et les seiches se font un sang d'encre » réalisé par Elise Casta-Verchère.

Les Français raffolent des calamars et des seiches. Le calamar, appelé aussi encornet ou chipiron, plaît aux consommateurs car il est fin et goûteux, tout en évoquant la cuisine du Sud. La seiche est elle aussi très appréciée, notamment pour son goût iodé et son encre noire, qui apporte aux plats une couleur insolite. Mais d'où viennent les calamars et les seiches que l'on consomme ? Et comment sont-ils préparés ?

Qu'ils soient français, étrangers, artisanaux, industriels, frais ou surgelés, ce documentaire retrace leur parcours de la mer jusqu'à l'assiette, en faisant appel à ceux qui les connaissent le mieux : pêcheurs, mareyeurs, cuisiniers, industriels, nutritionnistes, scientifiques ou encore militants au sein d'ONG...

Enquête sur ces deux céphalopodes qui n'ont pas fini de faire couler de l'encre !