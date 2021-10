“La ligne bleue” : « Les raisins de la misère », jeudi 14 octobre sur France 3

A découvrir jeudi 14 octobre à 22:50 sur France 3 dans “La ligne bleue”, le documentaire « Les raisins de la misère » réalisé par Ixchel Delaporte et Olivier Toscer.

Mondialement réputée pour ses grands crus classés et ses châteaux inscrits aux Monuments historiques, la région du Bordelais est une figure de proue de l’excellence à la française. Mais cette carte postale idyllique a aussi sa part d’ombre.

Ce film donne la parole aux oubliés du monde des vins fins : les travailleurs de la vigne. Œuvrant dans des conditions de plus en plus précaires, mettant leur santé en péril, nombreux sont ceux qui refusent la fatalité et tentent de faire bouger les choses.

Note d’intention d'Ixchel Delaporte

« Un jour, je découvre une note de l’Insee décrivant l’existence d’un “couloir de la pauvreté” partant du Haut Médoc, longeant la Garonne et la Dordogne et se refermant à Marmande. Long de 250 kilomètres sur 50 kilomètres de large, ce territoire renferme un taux d’allocataires du RSA particulièrement élevé.

Jamais je n’avais entendu parler d’un semblable “couloir” ailleurs en France. Or la carte de la pauvreté coïncide avec celle des grands crus bordelais et ses itinéraires œnotouristiques : Médoc, Saint-Émilion, Sauternes. Sur cette carte de la pauvreté, je retrouve les propriétés et vignobles appartenant aux dix plus grosses fortunes de France : Bernard Arnault (LVMH), Wertheimer (Chanel), Gérard Mulliez (Auchan), Dassault, François Pinault (Kering).

En suivant les initiatives de ceux qui cherchent à faire bouger les lignes, le propos du film sera de révéler les deux faces d’une même pièce : une réalité faite d’inégalités criantes au cœur d’un territoire, vitrine mondiale du luxe à la française, générant chaque année plus de trois milliards d’euros de chiffre d’affaires à l’exportation dans le Bordelais. Je veux donner à voir les coulisses d'un système établi qui commence à se fissurer, au risque d’écorner la carte postale idyllique. »

