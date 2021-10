Nos terres inconnues” dans le Jura avec Amir, mardi 2 novembre sur France 2

Pour ce nouveau rendez-vous de “Nos terres inconnues”, diffusé mardi 2 novembre à 21:05 sur France 2, Raphaël de Casabianca propose au chanteur Amir de chausser les raquettes pour une aventure hivernale !

Un voyage sensible et chaleureux dans les montagnes du Jura, à la rencontre d’amoureux de la nature, des passionnés qui ont accepté de partager avec eux leur existence dans les hauts plateaux isolés, leurs convictions et leurs choix de vie.

Entraîné à enchaîner tournées et albums à succès, Amir est plus habitué au rythme effréné de la ville qu’au silence des grands espaces ! Comment se fondra-t-il dans cette nature rugueuse ? Quel regard portera-t-il sur ce monde à part ?

« Tout à l’est de la France, il existe une terre de hauts plateaux, et de forêts majestueuses... Un écrin de nature qui rappelle les paysages du Canada… Au cœur du massif du Jura se dévoile ce territoire méconnu, qu’on appelle… les Hautes-Combes. Ici les éléments règnent en maître et rythment le destin de ses habitants. Qui sont ces amoureux de la nature ? Qui sont ceux qui ont choisi de vivre dans ce bout du monde de neige et de glace ? »



C’est par ces mots que Raphaël de Casabianca ouvre la nouvelle aventure de Nos terres inconnues. Après le Queyras, Ouessant et les Pyrénées au printemps dernier, l'animateur globe-trotteur part à la découverte du Haut-Jura. Un territoire qui s’étend au sud du département du Jura, entre Les Rousses et La Pesse, et dont le paysage est marqué de combes, ces hauts plateaux qui rappellent les steppes.

Des passionnés, qui ont choisi de rester ou qui sont venus s’y ancrer, partagent ici une philosophie de l’accueil et un émerveillement vis-à-vis de la nature qui les entoure. Ils s’engagent à la défendre, à transmettre ce qu’ils en ont appris, et tissent une communauté soudée et solidaire, en lien étroit à leur montagne.

Dans cette aventure, Raphaël de Casabianca embarque à ses côtés le chanteur Amir. Un artiste attachant à la personnalité curieuse, devenu incontournable de la scène française en seulement cinq ans. Avec 750 000 albums vendus, des tournées et des récompenses, Amir est un véritable citadin, constamment connecté, peu habitué au silence des grands espaces ! Son quotidien est aux antipodes de celui de ses hôtes… Comment se fondra-t-il dans cette nature rugueuse ? Quel regard portera-t-il sur ce monde à part ?

La chaîne des montagnes du Jura se situe à la frontière suisse, et prend la forme d’un croissant sur environ 340 kilomètres. Ce ne sont pas les sommets qui impressionnent ici mais l’omniprésence de la forêt, qui recouvre la moitié du département. Le périple de Raphaël et Amir débute comme un « raquette trip » à l’ombre des épicéas. Les voyageurs font l’expérience du froid, de la pluie et du silence : la Franche-Comté est une des régions les plus vastes de France, mais à la densité de population parmi les plus faibles.

Le Jura est une terre chaleureuse, Amir et Raphaël de Casabianca ne vont pas tarder à le comprendre, à travers la rencontre d’hommes et de femmes amoureux de leur bout du monde, attachés à partager leur façon de vivre. Les voyageurs donnent la parole à ces passionnés : Julien, le photographe naturaliste qui sait disparaître dans la nature pour mieux en révéler toute la beauté ; Pitou et Annie, les gardiens chaleureux d’un refuge perché au cœur des dolines, ce paysage typique des combes jurassiennes ; Mélodie, une cavalière au destin singulier, qui a quitté la ville pour venir habiter une maison coupée du monde en hiver ; Rémi et Tedi, des frères doux rêveurs qui enseignent « l’arbosanteur », la grimpe des épicéas ; Daniel et Léo, des mushers au grand cœur.

Des visages comme autant de facettes du Jura, des personnalités marquantes qui accueillent Amir et Raphaël dans leur univers. Elles se racontent et leur font partager leurs existences, leurs espoirs et leurs convictions.