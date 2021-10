« J'irai dormir chez vous » en Nouvelle-Zélande & à Cuba, vendredi 15 octobre sur RMC Découverte

Vendredi 15 octobre à 21:05, RMC Découverte vous proposera de voir ou de revoir le numéro de « J'irai dormir chez vous » dans lequel Antoine de Maximy nous emmène avec lui en Nouvelle-Zélande.

Le baroudeur et sa mythique chemise rouge débarquent en Nouvelle-Zélande.

Après quelques tentatives, il s´attire la sympathie d´un couple qui l´invite chaleureusement et lui raconte la culture autour du tatouage.

Comme à son habitude, Antoine veut rencontrer des habitants authentiques loin de l´agitation touristique. Direction l’Ile du Sud. Pour finir son périple Antoine se rend dans une région où vivent les Maoris. Il erre dans une petite ville déserte avant de tomber sur Nikora qui l’invite pour une interview à la radio locale. Dans cette ambiance détendue et conviviale, le globe-trotter rencontre les vrais habitants du coin. La nuit sera longue et festive au milieu de chants bien arrosés. Décidemment, le véritable sens de l´accueil se trouve n´importe où, aux quatre coins de la planète !

La soirée se poursuivre avec un second épisode, celui de Cuba.

De nouveau sur la route avec pour seules compagnes ses petites caméras, Antoine s´attaque cette fois à un pays fascinant: Cuba ! L’île est isolée du reste du monde depuis près de 50 ans à cause de l’embargo américain !

À la capitale, La Havane, Antoine débarque dans un quartier mal fréquenté et se fait mettre en garde. Il est un peu surpris par le climat de suspicion qui règne dans la ville. Antoine décide de quitter la ville. Il dégote un scooter et part pour Güines, une petite ville tranquille. Là-bas, le contact se fait beaucoup plus facilement ! C´est dans la chaleureuse famille de Normando qu´Antoine termine son voyage. Très ruraux, ils l´accueillent avec plaisir et simplicité pour la nuit. Pari réussi pour le globe-squatteur !