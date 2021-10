A voir ou à revoir mardi 26 octobre à 20:55 sur France 5, le documentaire « Gardons la banane ! » réalisé par Meriem Lay.

C'est l'histoire rocambolesque... d'un fruit. Le plus consommé au monde et l'un des plus importants pour la sécurité alimentaire mondiale : la banane. 20 millions de tonnes d'une seule et unique variété, la Cavendish, sont vendues chaque année. On parle ici aussi de la calorie la moins chère du marché, tous aliments confondus.

« Gardons la banane ! » épluche son périple du champ à l'assiette : comment ce fruit est-il cultivé pour satisfaire aux exigences de transport, de mûrissement, de couleur qu'exige ce marché mondial ? Comment cette production intensive l'a-t-elle rendu vulnérable à un petit champignon invisible mais dévastateur au point peut-être de la faire disparaître ?

Ce film nous emmène de la France aux Antilles sur la trace de tous ceux, scientifiques, cultivateurs, récoltants, transporteurs, qui remuent ciel et terre pour trouver la remplaçante de la Cavendish, la variété de banane du futur, afin… qu'on garde la banane !