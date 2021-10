« Diana Ross, suprême diva », à revoir vendredi 29 octobre sur ARTE

A voir ou à revoir vendredi 29 octobre à 22:30 sur ARTE, le parcours mouvementé d'une conquérante, qui a dû batailler pour devenir la diva soul qu'elle rêvait d'être, la frêle, sensuelle et tenace Diana Ross.

Née en 1944, deuxième d'une fratrie de six, Diana Ross veut très tôt occuper le devant de la scène, à l’origine pour attirer l'attention de ses parents.

Dans le quartier pauvre de Detroit où elle grandit, surgit en 1959 la Motown, label qui va révolutionner la musique noire. Recalée à une audition avec ses copines, les futures Supremes, Diana revient à la charge, et impose sa bande parmi les choristes. Quand les Supremes arrachent leur premier contrat en 1961, elle n'a que 16 ans.

Berry Gordy, devenu son amant et mentor, mise tout sur ce trio acidulé qui susurre avec élégance des mélodies gospel sur une rythmique rock. Mais le groupe aligne les flops jusqu'à ce que le génial trio d'auteurs Holland-Dozier-Holland trouve le hit qui sied à la voix cristalline et sensuelle de Diana : "Where Did Our Love Go". Les Supremes enchaînent alors les succès, avant que la domination sans partage de la chanteuse n’ait raison du groupe.

Diana Ross poursuit sa carrière en solo, avec des hauts et des bas, et une grande capacité à se réinventer à chaque échec, partant à la conquête d'Hollywood, rebondissant avec élégance sur la vague disco ou se libérant de son étouffant pygmalion, Berry Gordy.

Force de caractère

Silhouette fluette et chic, minois carnassier et tendre, Diana Ross, en dépit de son ambition démesurée, touche par sa force de caractère, son émotivité et son inépuisable énergie.

Avec des archives savoureuses, où en vraie diva, elle se montre prodigue en strass, fourreau et fourrures, des interviews de ceux qui l'ont côtoyée – Mary Wilson, ancienne des Supremes, disparue le 8 février dernier, le producteur Nile Rodgers, la stricte Maxine Powell, garante des bonnes manières à la Motown… –, ce film raconte la trajectoire mouvementée d'une chanteuse, qui, malgré son talent et son charisme, a dû batailler pour réussir et s'émanciper sur le plan artistique.