“Science grand format” : « Amarna, la cité mystérieuse d'Akhenaton » jeudi 4 novembre sur France 5 (vidéo)

A voir ou à revoir jeudi 4 novembre à 20:55 sur France 5 dans “Science grand format”, le documentaire « Amarna, la cité mystérieuse d'Akhenaton ».

Amarna, la capitale dédiée au Dieu soleil d’Akhenaton et de Nefertiti ne ressemble en rien aux autres villes de l’empire. Située entre Louxor et Memphis, elle n'en sera la capitale que pendant un quart de siècle seulement. Pourtant, à son apogée, Armana accueillait jusqu’à 50 000 habitants, mais son nom a systématiquement été effacé des archives officielles de l’Égypte antique. Pourquoi ?

Son emplacement, au milieu du désert brûlant aurait été choisi parce qu'il était vierge de la présence de toute autre divinité. A la mort de son père, lorsque Toutankhamon et sa mère quittent Akhetaton pour retourner à Thèbes, la cité est laissée à l'abandon, démantelée par les successeurs du pharaon puis recouverte par le sable. Aujourd’hui, sur plus de 130 kilomètres carrés, des ruines antiques refont surface et sont étudiées avec attention par les archéologues. C’est malheureusement tout ce qu’il reste de cette cité magnifique.

Comment et par qui a-t-elle été construite ? À quoi ressemblait-elle ? Que sont devenus ses trésors et ses temples ? Autant de questions auxquelles nous pouvons répondre aujourd’hui.