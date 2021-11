“Le monde de Jamy” « Climat : la France sous les eaux ? », mercredi 17 novembre sur France 3 (vidéo)

Mercredi 17 novembre à 21:05 sur France 3, Jamy Gourmaud et Églantiné Éméyé vous proposeront de suivre un nouvel inédit du “Monde de Jamy” dont le thème sera : « Climat : la France sous les eaux ? ».

Automne 2020 dans les Alpes-Maritimes, les vallées de la Vésubie, de la Roya et de la Tinée sont dévastées par une crue éclair qui ravage plusieurs communes. Bilan : 10 morts, 8 disparus et 3 700 sinistrés.

Neuf mois plus tard, dans le nord de l’Europe, des inondations provoquent la plus grande catastrophe naturelle des dernières décennies en Allemagne, Autriche et Belgique. Elles font 220 morts.

À cause du réchauffement climatique, nous allons affronter de plus en plus souvent ces phénomènes extrêmes.

Avec ses 100 000 cours d’eau, la France est particulièrement vulnérable. Les inondations sont la première cause de catastrophes naturelles dans notre pays. Un Français sur quatre est exposé à ce risque.

Alors, sommes-nous bien préparés ? Jamy Gourmaud et Églantine Éméyé parcourent la France et nous enseignent les bons comportements à adopter face aux crues.

Les automobilistes sont les premières victimes des crues éclairs. Avec les pompiers, nous apprenons les gestes qui sauvent lorsqu’on est pris au piège dans sa voiture au milieu d’un torrent.

Parmi les fleuves qui sillonnent la France, le plus redoutable, c’est le Rhône. En 2003, il a connu une crue comme on n’en avait pas vu depuis 150 ans. Depuis, un vaste chantier de rénovation des digues a été lancé. Mais même les constructions les plus gigantesques ne suffisent pas toujours à contenir les colères du monstre.

En région parisienne, les habitants ont tous en mémoire la crue de la Seine et ses affluents au printemps 2016. Routes coupées, 20 000 personnes évacuées. C’est à ce jour l'inondation la plus coûteuse en France : 1,6 milliard d’euros de dégâts.

Que se passera-t-il lorsqu’une grande crue comme celle de 1910 se reproduira à Paris ? Jamy nous fait revivre cette catastrophe comme si nous y étions. Grâce à une simulation, nous découvrons la capitale envahie par les eaux. Quelles seront les conséquences sur les infrastructures, métros, réseaux électriques, chauffage urbain ? Cinq millions de personnes risquent d’être touchées par cette crue centennale.

Intervenants :