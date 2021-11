« Amour à mort », document “Infrarouge” à voir mercredi 24 novembre sur France 2

Dans le cadre de sa soirée spéciale à l'occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, France 2 diffusera mercredi 24 novembre à 22:45 le document “Infrarouge” : « Amour à mort » écrit et réalisé par Eric Guéret.

« Amour à mort » donne la parole à sept femmes victimes de violences conjugales, qui ont réussi à s’en sortir. Sept exemples de chemins de vie et de combat. Sept parcours de résilience.

Elles disent l’isolement, le silence, la dévalorisation et la culpabilité sur lesquels reposent l’emprise. Elles disent les ravages que ces violences ont produits sur elles-mêmes et sur leurs enfants. Mais en s’adressant à celles qui subissent encore la violence, elles donnent surtout de l’espoir. Il est possible de s’en sortir à condition de sortir du silence. Quand la parole intervient, la violence recule.

Avec les témoignages d'Anne, administratrice de la vie scolaire, de Florence, psychopraticienne, d'Agathe, assistante sociale, d'Aude, hydrogéologue, de Christelle, éleveuse de chèvres, de Géraldine, responsable de magasin, de Latifa, assistante en mairie.