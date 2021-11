« J’irai dormir chez vous » au Vanuatu, vendredi 26 novembre sur RMC Découverte avec Antoine de Maximy

Vendredi 26 novembre à 21:05, Antoine de Maximy vous proposera de (re)découvrir sur RMC Découverte un nouveau numéro de « J’irai dormir chez vous » agrémenté d'images inédites. Direction cette semaine le Vanuatu.

Toujours équipé de ses minuscules caméras, Antoine de Maximy se rend au Vanuatu, un archipel situé près de la Nouvelle-Calédonie, dans l’Océan Pacifique.

En 2004, le tourisme n’était pas ce qu’il est aujourd’hui et aller seul dans certaines îles éloignées du Vanuatu était audacieux. Plus il s’enfonçait dans le pays plus les rencontres étaient surprenantes.

Pendant son voyage, il a été menacé par des hommes armés de machettes parce qu’il n’avait pas respecté les usages. Plus tard, dans un village reculé, les hommes vivaient encore nus avec seulement un étui pénien. Il s’y pratique encore le saut du Gol, une cérémonie spectaculaire au cours de laquelle les hommes se jettent dans le vide du haut d’une tour de 25 mètres (huit étages). Des lianes attachées à leurs pieds stoppent leur chute à moins d’un mètre du sol. Grâce à ses petites caméras, tout a été filmé et on vit au plus près ses rencontres avec parfois ses inquiétudes voire ses angoisses.

Dans cet épisode, Antoine de Maximy revient sur les origines de cette histoire en racontant l’envers du décor de l’un de ses premiers voyages, agrémenté des séquences exclusives dans « L’intégrale J’irai dormir chez vous : Vanuatu ».

Suivez le voyage d’Antoine de Maximy au Vanuatu, avec des images inédites, vendredi 26 novembre à 21:05 sur RMC Découverte.