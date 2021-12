« Adolescents et criminels » : Valentin, 18 ans, torturé et assassiné par ses copains, vendredi 17 décembre sur RMC Story

Vendredi 17 décembre à 21:05, RMC Story diffusera un nouvel épisode inédit collection documentaire « Adolescents et criminels : comment ont-ils basculés ? » consacré à l'affaire de Valentin, un ado de 18 ans qui été torturé et assassiné par ses copains.

C’est l’affaire la plus retentissante en Belgique impliquant des adolescents. Le 27 mars 2017, à Huy près de Liège, les parents du jeune Valentin, 17 ans et demi, se présente très inquiets au commissariat. Leur fils, atteint d’un léger handicap mental, n’est pas rentré à la maison. D’emblée, au regard du profil très sage de l’adolescent, les policiers prennent la disparition au sérieux. Cela fait très vite la une des médias et les habitants de la petite ville se mobilisent afin d’aider les policiers dans leurs recherches.

Malheureusement, le 14 avril 2017, près de 3 semaines après sa disparition, un promeneur fait une macabre découverte. Il a trouvé au bord de la Meuse, un cadavre très abîmé.

On découvre que l’adolescent a été sauvagement tabassé et a subi les pires sévices : entailles de rasoir, nombreuses brûlures, blessures dans la bouche avec des capsules de bière… Comble de l’horreur, Valentin a été jeté vivant et menotté dans la Meuse.

Qui a pu ainsi martyriser cet adolescent sans histoire ? Une vidéo horrible de cet acte circulant auprès des jeunes de la ville aidera les enquêteurs à découvrir la vérité.

