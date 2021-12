“La case du siècle” : le document « URSS, l'effondrement » dimanche 19 décembre sur France 5

Dimanche 19 décembre à 22:40, France 5 diffusera dans “La case du siècle” le document « URSS, l'effondrement » écrit par Thomas Cheysson et réalisé par Denis Sneguirev.

En août 1991, l’Empire soviétique s’est effondré. Pourtant, ce colosse paraissait indestructible ; sa puissance avait surplombé le monde pendant près d’un siècle.

Une économie exsangue. Des réformes trop tardives incapables d’éviter la faillite. Un coup d’État avorté, le pouvoir qui change de mains : quelques journées de portée symbolique qui révèlent aux yeux du monde la débâcle préexistante. Le pouvoir et l’État soviétique disparaissent.

À partir de là... on abolit toutes les règles et on navigue à vue.

Que se passe-t-il lorsqu’un État disparaît ? Lorsqu’il n’arrive plus à financer ni à gérer le territoire dont il a la charge ? Que deviennent les professeurs sans salaire ? Les policiers sans revenu ne sont-ils pas tentés de fusionner leurs activités avec celles des caïds ? Qui s’occupe de la sécurité ? Et la science ? Et la culture, qui s’y intéresse encore ?

On balaie tout et on (re)construit sur les ruines !

Les intervenants (actifs au milieu des années 1980) :