« Céline pour toujours » : document présenté par Jérôme Anthony, mercredi 22 décembre sur W9

Mercredi 22 décembre à 21:05, Jérôme Anthony vous proposera de découvrir sur W9 le documentaire inédit « Céline pour toujours » réalisé par Shana DE LACROIX.

Véritable icône internationale, la chanteuse québécoise Céline Dion est incontestablement l’artiste francophone de tous les records. Ses albums se vendent par millions, ses tournées mondiales se jouent à guichets fermés, les récompenses s’accumulent et elle enchaîne les collaborations prestigieuses. Jean-Jacques Goldman en a fait sa muse et lui a permis d’accéder au rang de star francophone la plus populaire au monde.

De ses débuts enfant il y a tout juste 40 ans, en 1981, managé par son futur mari René Angélil, à son grand retour sur scène son "Courage World Tour" qui passera par Paris en Septembre 2022, retrouvez le parcours exceptionnel d’une artiste précoce qui, à force de travail et de discipline, est parvenue à s'imposer sur la scène musicale internationale.

Avec ses proches, Michel Drucker, Véronic Dicaire, Julie Snyder (animatrice et productrice canadienne) ainsi que des journalistes spécialisés, découvrez comment cette jeune fille issue d’un milieu modeste a su mettre son talent inné hors normes au service d’une carrière phénoménale.

Ce documentaire va également revenir sur le tandem de choc efficace qu’elle a formé avec son pygmalion et homme de sa vie : René Angélil. Comment, ensemble, ont-ils accumulé les succès internationaux qui ont permis à Céline d’atteindre une notoriété sans précédent pour une artiste québécoise ? Véritable livre ouvert et toujours plus proche de son public, comment la vie personnelle et professionnelle de Céline Dion sont-elles intimement liées ? Quels sont les nouveaux challenges qui attendent la star depuis la disparition de René ?