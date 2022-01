« Le Pal : au cœur du zoo le plus insolite de France » jeudi 6 janvier sur RMC Story

À découvrir jeudi 6 janvier à 21:05 sur RMC Story « Le Pal : au cœur du zoo le plus insolite de France » réalisé par Olivier Lupczynski et Guillaume Comtet.

C’est une arche de Noé, version XXL... Sur 35 hectares de plaines verdoyantes, plus de mille animaux sauvages, une centaine d’espèces, issus des cinq continents. Un parfum d’Afrique et d’Asie plane étonnamment au-dessus des montagnes auvergnates. Bienvenue au zoo du Pal... Particularité des lieux, il associe une réserve animalière et un parc d’attraction. C’est le deuxième zoo le plus visité de France ! Créé il y a presque 50 ans, ils sont près de 700 000 curieux à s’y rendre chaque année.

Pour attirer encore plus de monde, Le Pal se lance dans de gigantesques travaux avec la construction d’un hôtel hors-norme. Un chantier spectaculaire que nous avons suivi pendant 2 ans. Ce nouvel hébergement haut de gamme s’appuie sur un concept très en vogue : dormir au plus près des animaux. C’est unique en France !

On suivra aussi l’accueil de rhinocéros blancs, la difficile intégration des girafes, et de nombreuses naissances. Celles de bébés loups, mais aussi, fait rarissime, celle d’un éléphanteau.

Suivez le quotidien sous adrénaline de tous ces passionnés qui travaillent au zoo du Pal !

Dans ce documentaire inédit, vivez une étonnante immersion dans les secrets du zoo du Pal, jeudi 6 janvier à 21h05 sur RMC Story.