« Enfants du Soleil » : document sur les civilisations maya, inca et aztèque, samedi 15 janvier sur ARTE (vidéo)

L’ascension et la chute des Mayas, des Incas et des Aztèques, trois civilisations précolombiennes dont la grandeur et les mystères n’en finissent pas de fasciner. Une série documentaire en 3 parties à suivre samedi 15 janvier à partir de 20:50 sur ARTE.

Partie 1 Les Mayas

Au Guatemala, la forêt tropicale dissimule les vestiges d’une ancienne cité maya érigée il y a 4 000 ans : El Mirador. De nouvelles technologies laser ont récemment permis de dévoiler l’immensité de la ville, qui comptait nombre de temples, de palais et de fortifications. La population, rassemblant quelque 250 000 individus, était organisée selon une stricte hiérarchie. Les rois assuraient à leurs sujets protection divine et sécurité, et recevaient en contrepartie les fruits de leur labeur. Dotés de grandes bibliothèques, les Maya avaient accumulé un immense savoir scientifique : ils connaissaient déjà le zéro (contrairement aux Romains et aux Grecs) et étaient capables de calculer la trajectoire du Soleil et de prévoir les éclipses.

Partie 2 Les Incas



Au XIIIe siècle, dans la cordillère des Andes, les Incas sont parvenus à édifier le plus vaste empire de l’époque en seulement quelques décennies. Ils régnaient alors sur plus de deux cents peuples et quelque 10 millions d’individus. Dans cette société où le sacré occupait une place prépondérante, de nombreux sacrifices humains – notamment d’enfants – étaient pratiqués, les élus devenant à leur tour des dieux. Avec leurs temples recouverts d’or, les Incas ont éveillé l’intérêt des Européens, à commencer par l’explorateur espagnol Francisco Pizarro, venu conquérir l’empire au XVIe siècle.

Partie 3 Les Aztèques



Souvent considérés comme des tyrans sanguinaires, les Aztèques ont commencé à bâtir leur puissant empire autour du XIIIe siècle. C’est sur une île, située sur le lac Texcoco, qu’ils ont érigé la cité de Tenochtitlán, qui deviendra leur capitale. Sur les marchés, des gardes veillaient au respect de l’ordre et percevaient l’impôt. Mais les Aztèques étaient avant tout des conquérants. Dans le temple Mayor, les archéologues ont découvert en 2015 des crânes humains exposés sur des structures en bois. Les victimes de ces sacrifices étaient choisies principalement parmi les esclaves issus des villes assiégées. Arrivé au Mexique au XVIe siècle, le conquistador espagnol Hernán Cortés trouvera sans peine des alliés parmi les autochtones pour renverser l’empereur Moctezuma II.

Voyage intime

Historiens, anthropologues et archéologues nous emmènent dans les coulisses de chantiers de fouilles et livrent des éclairages passionnés sur les cultures maya, inca et aztèque. Leur quotidien est ici reconstitué avec l’appui d’acteurs et actrices issus de populations locales. Un voyage dans l’intimité de ces civilisations disparues, dont les mystères se dévoilent progressivement grâce à des techniques de pointe.