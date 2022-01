France Télévisions récompensé au FIPADOC 2022 avec 3 documentaires

Le FIPADOC, qui s’est tenu à Biarritz du 17 au 22 janvier 2022, a récompensé 3 documentaires de France Télévisions.

Prix du public : « Opéra de paris, une saison (très) particulière » de Priscilla Pizzato (France).

Le Prix du Public est décerné à « Opéra de paris, une saison (très) particulière » de Priscilla Pizzato. Le Prix du public récompense par un vote du public un film de la sélection Panorama de la création française. Diffusé en décembre 2021 sur France 5, il est disponible sur France.tv.

Prix pour les femmes dans les médias : « Option éducation sexuelle » de marie-pierre jaury (France).

Le Prix PFDM à « Option éducation sexuelle » de Marie-Pierre Jaury, ce prix récompense la meilleure réalisatrice française dans les sélections documentaire international, documentaire national, documentaire musical, Impact et Panorama de la création francophone. Diffusé en décembre 2021 sur France 5, il est disponible sur France.tv.

Prix nouvelles écritures : « Seven Grams » de Karim Ben Khelifa (France, Royaume-Uni, USA)

Le Prix Nouvelles Écritures à « Seven Grams » de Karim Ben Khelifa. Ce prix Nouvelles Écritures récompense une œuvre linéaire ou interactive, proposant une narration exigeante et une écriture innovante, réalisée grâce aux outils et technologies numériques, tous supports de diffusion confondus. Co-production France TV Story Lab, disponible sur AppStore et GooglePlay

Prix Mitrani : « En mis zapatos » de Pedro Morato (Belgique)

Le Prix Mitrani récompense le meilleur premier film dans les sélections documentaire international, documentaire national, documentaire musical, Impact et Panorama de la création francophone. Il est doté de 3000 € par France Télévisions et d’une diffusion, prochainement, sur l’une de ses antennes.