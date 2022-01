“Science grand format” : « À la recherche des tombes royales mayas », jeudi 27 janvier sur France 5 (vidéo)

À découvrir dans “Science grand format” jeudi 27 janvier à 21:00 sur France 5, le documentaire inédit « À la recherche des tombes royales mayas » écrit par Bella Falk, réalisé par Bella Falk, Tom Ranson et Takumi.

Les cités grandioses des Mayas sont l'œuvre d’une civilisation très avancée qui a dominé l’Amérique centrale pendant 3 000 ans. Ils ont fondé de puissants royaumes et érigé des temples immenses, sous le règne de souverains influents.

Pourtant, leur civilisation reste enveloppée de mystère. Qui étaient les Mayas ?

Des scientifiques et archéologues se lancent dans une enquête inédite. Grâce à la technologie spatiale, ils vont chercher la dépouille d'un roi dissimulée dans un temple étrange. Ils vont sonder la jungle afin de déterminer la véritable ampleur des cités mayas, et déployer des instruments géologiques de pointe pour comprendre l'effondrement de cette civilisation.

Afin d'élucider les mystères de cet ancien monde, les royaumes mayas et leurs tombes royales éblouissantes seront reconstitués en trois dimensions. Quels étaient leur mode de vie et leurs rites funéraires ? Et pourquoi une civilisation si développée a-t-elle disparu ? Ce documentaire va faire toute la lumière sur la vie et la mort des anciens Mayas.