« Footballeur et homosexuel : au cœur du tabou » à revoir lundi 31 janvier sur France 3

À voir ou à revoir lundi 31 janvier à 23:10 sur France 3, le document « Footballeur et homosexuel : au coeur du tabou » réalisé par Yoann Lemaire et Michel Royer.

« Footballeur et homosexuel : au cœur du tabou » dénonce l’homophobie dans le football. Le film propose une visite inédite de la planète foot, puisque cette dernière est regardée sous l’angle de ses rapports, encore compliqués, avec l’homosexualité, l’homophobie et la différence. Yoann Lemaire – seul footballeur en activité à avoir déclaré son homosexualité et brisé les tabous dans un milieu où les préjugés, le déni ou l’omerta règnent –, est la figure de proue du film.

Les situations et les témoignages homophobes, Yoann Lemaire connaît. Joueur de foot depuis son enfance, il a vécu de l’intérieur les a priori et les agressions du milieu sportif. Néanmoins, depuis quelques années, il constate une évolution des mentalités. Une évolution pour laquelle il a sa part, puisque depuis deux ans, avec son association Foot Ensemble, il s’est lancé dans une « croisade » contre l’homophobie dans les milieux amateur et professionnel.

Avec son style simple et direct, et sa curieuse étiquette de « seul joueur gay », Yoann part à la rencontre de différents interlocuteurs : joueurs amateurs comme stars internationales, arbitres, journalistes, sociologues ou dirigeants de clubs.

Son franc-parler et sa démarche engagée permettent d’avoir une radiographie juste de l’homophobie dans le foot. En dépit du caractère « sensible » du propos, Yoann Lemaire recueille une parole libre et naturelle. Pour la première fois publiquement, de grands champions – mais aussi Nathalie Boy de la Tour, la présidente de la Ligue de football professionnelle (LFP) – acceptent de témoigner sur le sujet.

Avec une interview exclusive d’Antoine Griezmann, champion du monde de football 2018, qui s’exprime sur l’urgence de s’engager contre l’homophobie dans le monde sportif.

Et la participation des membres du Variétés Club de France : Fabien Barthez, Laurent Blanc, Didier Deschamps, Luis Fernandez, Alain Giresse, Christian Karembeu, Jean-Michel Larqué, Jacques Vendroux, de Guy Roux, Clément Turpin.