« Elisabeth II : les derniers secrets d'une reine » mercredi 2 février sur W9 (vidéo)

Mercredi 2 février à 21:10, W9 vous proposera de découvrir le document inédit en deux parties « Elisabeth II : les derniers secrets d'une reine » réalisé par Imen Ghouali.

Le 6 février 2022 la reine d’Angleterre fêtera son jubilé de platine. 70 ans de règne ! À 95 ans, l’inoxydable Elisabeth II est le monarque britannique au règne le plus long. Et tout le monde se demande si le jour où elle disparaîtra, Buckingham sera toujours Buckingham...

Pourtant, THE Queen n’aurait jamais dû monter sur le trône. En effet, en 1953, c’est son oncle qui devait être couronné... Jusqu’à ce que le destin s’en mêle.

Dans ce documentaire vous allez découvrir le vrai visage d’Elisabeth Alexandra Mary Mountbatten-Windsor. Comment, dès son couronnement, obsédée par son image, elle a manœuvré, parfois contre ses proches, pour présenter la monarchie sous son meilleur jour.

Rivalités, intrigues, et psychodrames, voici, à travers des images exceptionnelles et des analyses d’experts, les derniers secrets de la reine la plus célèbre de l’histoire.