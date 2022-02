“Faites entrer l’accusé” : « La fille indigne et le récidiviste », jeudi 3 février sur RMC Story

Dimanche 30 janvier à 21:05, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir un numéro de la série documentaire “Faites entrer l'accusé” de 2010 : « La fille indigne et le récidiviste » qui retrace l'affaire Louvet / Sajdi.

Qui a découpé, emballé dans des sacs-poubelle et entreposé dans le réfrigérateur familial, les onze morceaux du corps de Maryse Louvet, en janvier 2005 ?

Début janvier 2005, les deux filles de Maryse Louvet, Angélique et Annabelle, s'inquiètent de la disparition de leur mère. Cette dernière ne répondant plus au téléphone depuis quelques jours, les deux jeunes filles se rendent au commissariat de Meaux le 15 janvier 2005 pour signaler sa disparition et leur inquiétude.

Le 18 janvier 2005, les filles retournent chez Maryse. C'est alors qu'elles font la découverte des morceaux du corps de leur mère, découpées en onze morceaux, déposés dans des sacs et placés dans le réfrigérateur.

Le rapport d'autopsie révèle la présence de sperme et de lésions dans le vagin de la victime. Les enquêteurs sont intrigués par le compagnon d'Émilie, Driss Sajdi, qui en plus d'avoir déjà commis un crime en 1991 à Mareuil-Lès-Meaux, a pris la fuite au Maroc quatre jours après le meurtre de Maryse Louvet.

Les filles de Maryse sont placées en garde à vue. Émilie Louvet avoue au cours de son interrogatoire que Driss Sajdi a violé et tué sa mère avec un foulard, avant de découper le corps en morceaux le surlendemain. Émilie Louvet avoue qu'elle a aidé Sajdi à mettre ces morceaux dans les sacs placés dans le réfrigérateur. Elle a par ailleurs fait le nécessaire pour nettoyer totalement les traces de sang.

