« Walt Disney, l’homme qui voulait changer le monde » vendredi 4 février sur France 5 (vidéo)

Vendredi 4 février à 21:00, France 5 diffusera le documentaire « Walt Disney, l’homme qui voulait changer le monde » réalisé par Gérard Miller et Anaïs Feuillette, coécrit par Coralie Miller.

Du coup, depuis plusieurs générations, enfants et parents voient en partie le monde à travers le regard que Walt Disney portait lui-même sur la nature, sur la famille, sur l’amitié ou le courage, sur la méchanceté ou la mort.

Mais pourquoi et comment Walt Disney a-t-il acquis un tel pouvoir, lui qui ne voulait pas seulement amuser le monde, voire l’émerveiller, mais le transformer radicalement ? Et qui était exactement cet homme dont le patronyme serait une anglicisation du nom français D’Isigny, et qui disait que pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, il faut commencer par la rêver ?

À 30 ans, Mickey l’a déjà rendu célèbre bien au-delà des frontières de son propre pays.

À 40 ans, il est, comme David Griffith ou Charlie Chaplin, l’un des grands maîtres du 7e art et deviendra bientôt, avec 22 Oscars pour 59 nominations, l’artiste le plus récompensé de toute l’histoire d’Hollywood.

À 50 ans, il est entré dans la légende et chacun voit en lui, au même titre que Thomas Edison ou Henry Ford, une figure emblématique du Nouveau Monde.

À 60 ans, c’est-à-dire peu de temps avant sa mort, la Walt Disney Company qu’il a créée constitue un véritable empire et fait de lui, comme David Rockefeller ou Howard Hughes, un des milliardaires mythiques des États-Unis.

« Walt Disney, l’homme qui voulait changer le monde » emmène le téléspectateur dans l’envers du décor d’un homme qu’on croit connaître parce qu’il s’est souvent montré, voire mis en scène, mais dont il faut parcourir les méandres de l’histoire comme de l’inconscient, pour avoir une chance de l’entrevoir dans sa réalité.