« La truite, un poisson que rien n'arrête » mardi 8 février sur France 5 (vidéo)

Mardi 8 février à 21:00, France 5 diffusera le documentaire inédit « La truite, un poisson que rien n'arrête » réalisé par Clément Champiat.

Une saveur fine, une production locale, un prix abordable : la truite nous séduit de plus en plus.

C'est le quatrième poisson le plus consommé en France, en constante hausse depuis dix ans. Face au saumon fumé, la petite truite ne joue plus les figurantes. Elle se distingue par une chair moins grasse et une origine presque exclusivement française.

Dans tout le pays, des piscicultures alimentent la filière de la truite fumée, créée de toutes pièces il y a trente ans. Mais cette réussite possède une face sombre avec des conditions d'élevage indignes et une alimentation provenant du bout du monde, un comble pour un produit vanté comme local ! Heureusement, l'univers de la truite ne se résume pas aux bassins d'élevage intensif.

C'est aussi le plaisir de la pêche en pleine nature, le long des plus belles rivières de France. Un moment de partage, souvent en famille, avec comme récompense le plaisir de déguster un poisson aux saveurs subtiles, source d'inventivité pour les cordons bleus.