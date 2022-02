“Wheeler Dealers France” : restauration d'une Opel GT, jeudi 10 février sur RMC Découverte (vidéo)

Jeudi 10 février à 21:05, RMC Découverte vous proposera de découvrir un nouvel inédit de “Wheeler Dealers France” consacré à l'Opel GT.

Pour cette sixième saison, Gerry et Aurélien se lancent dans une aventure effrénée pour redonner vie aux plus grandes icônes du monde automobile. Notre duo de choc n’a qu’un seul but : revendre ces modèles de légende au meilleur prix !

Dans ce nouvel épisode, l'équipe de Wheeler Dealers France s'attaque à la première sportive de la marque Opel, la GT ! Semblable à une petite Corvette, elle représente un mélange étonnant qui n’a pas échappé à l’oeil connaisseur de Gerry… ni à son sens des affaires !

Gerry sait que la GT intéresse aussi bien les passionnés d’Opel que les jeunes collectionneurs à la recherche d’un coupé original et facile à entretenir. Sa côte ne peut qu’augmenter, mais pour en tirer le meilleur prix à la revente, il faudra faire des compromis. Comment donner un coup de fouet au moteur sans trop dépenser ? Que faire pour obtenir un comportement plus précis sans démonter entièrement la voiture ?

Les moindres détails comptent, Gerry et Aurélien devront faire preuve d’inventivité et de talent s’ils veulent rendre à l’Opel GT son statut de sportive d’exception.

Découvrez l’épisode inédit de la nouvelle saison “Wheeler Dealers France”, le jeudi 10 février à 21:05 sur RMC Découverte.