« Angela Merkel, parcours d’une chancelière » mardi 22 février sur ARTE (vidéo)

Quelles traces laisseront en Allemagne et en Europe les seize années au pouvoir de l’ex-chancelière ? Ce portrait approfondi, dans lequel elle se livre avec une liberté inédite, évalue son héritage à la lumière d'un parcours et d'une carrière politique exceptionnels. À découvrir mardi 22 février à 20:50 sur ARTE.

Le 8 décembre dernier, "Angie", que nombre de ses concitoyens surnomment aussi, entre affection et ironie, "Mutti" ("maman") a quitté la vie politique après avoir enjoint son successeur, le social-démocrate Olaf Scholz, d'aborder "avec joie" sa nouvelle fonction.

Après quatre mandats à la tête de la plus forte économie européenne, précédés de quinze années d'engagement politique au sein de la CDU (l’Union chrétienne-démocrate, qu’elle a présidée de 2000 à 2018), sa popularité reste exceptionnelle, même si, comme elle, les électeurs ont jugé qu'il était temps de tourner la page.

Première femme et plus jeune personnalité de l’histoire à occuper cette charge, cette fille de pasteur et physicienne de formation, qui a grandi en RDA, figure parmi les personnalités politiques d'envergure mondiale. Quel que soit le jugement porté sur son héritage, ce dernier laissera une empreinte profonde sur l'Allemagne et sur l'Europe.

Femme d’État

Pour dresser le bilan d'une longévité que seul son mentor Helmut Kohl a égalée, Torsten Körner, qui avait cosigné en 2015 pour ARTE un premier portrait de l'alors indétrônable chancelière (Angela Merkel, dame de fer et mère bienveillante), a voulu approfondir et actualiser son propos, alors que la femme d’État préparait son retrait de la vie politique. La principale intéressée lui a accordé deux entretiens exclusifs, dans lesquels elle livre un témoignage personnel d’une liberté inédite, aux côtés, entre autres, de ses anciens homologues Barack Obama et Theresa May, ou encore de Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne.

De Templin, la ville natale d'Angela Merkel, à Washington, de la construction à la chute du Mur, des deux Allemagnes à la réunification, le réalisateur retrace le parcours singulier de cette jeune scientifique devenue une femme politique de premier plan pour interroger son héritage sur le plan national et européen. A-t-elle su garantir la stabilité de son pays par temps de tempête, ou au contraire, son règne a-t-il maintenu l’Allemagne, et l’UE avec elle, dans une forme d’immobilisme ?

Le film dévoile les motivations profondes et la pensée d’une femme de pouvoir qui n'a jamais renoncé à l’ambition de se ménager, en même temps, une vie personnelle à l’abri du combat politique.