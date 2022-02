“Familles Mortelles” : 3ème épisode diffusé jeudi 24 février sur 6ter (vidéo)

Jeudi 24 février à 21:10, 6ter vous proposera de découvrir un nouvel inédit de la première saison de la série documentaire “Familles Mortelles”.

Qui peut bien exercer l'étrange métier de conseiller funéraire ? Familière de tous et pourtant enveloppée de mystère, cette profession si particulière est exercée par environ 4 000 familles en France !

La série-documentaire « Familles Mortelles », suit le quotidien peu commun et parfois déconcertant de quatre familles...

Épisode 3

Laeticia se rend à Paris au Salon funéraire, le lieu incontournable pour connaître les dernières tendances et innovations du secteur !

Dans les Vosges, Marion et Yohann embarquent des villageois pour faire un bond dans l’histoire… et retaper une ancienne calèche funéraire !

En Normandie, le couple Peschet est chargé d'une des tâches les plus importantes dans ce métier : aller récupérer un défunt. Une étape primordiale qui demande la plus grande précaution mais aussi le plus grand respect.

Enfin, à Tarbes, toute la famille Fontan est mobilisée pour préparer une cérémonie pour le moins singulière…