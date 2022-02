« J’irai dormir chez vous » en Inde, vendredi 25 février sur RMC Découverte avec Antoine de Maximy

Vendredi 25 février à 21:05, Antoine de Maximy vous proposera de (re)découvrir sur RMC Découverte un numéro de « J’irai dormir chez vous » de 2005 tourné en Inde.

L’Inde est un des pays les plus mystiques de la planète. Et à ce titre, c’est également un pays mythique. Conformément à son habitude, Antoine de Maximy parcourt la péninsule Indienne seul, sans équipe de tournage. Mais dans ce pays de culture et de traditions millénaires, le poids des coutumes est bien présent.

Le premier contact est simple et spontané, mais pénétrer dans l’intimité des gens est autre chose. Varanasi, qu’on appelait Bénarès est située au bord du Gange. C’est une ville sainte pour les Hindous qui viennent se purifier dans le fleuve Sacré. Après avoir échappé avec humour aux rabatteurs à touristes, Antoine rencontre au bord du Gange un employé du train à la retraite qui vit dans un temple. Mais c’est finalement dans la famille d’un vieux médecin homéopathe qu’Antoine atterrira, après bien des péripéties.

A Mumbai (Bombay), s’étant fixé pour but de s’inviter chez un homme d’affaire, Antoine fait la connaissance dans la rue d’un personnage bien étrange. S’ensuit une soirée d’errance dans la mégapole à la recherche d’un ami qui doit les accueillir. Aujourd’hui encore, Antoine ne sait toujours pas à qui il avait affaire.

Antoine termine son périple dans le Kerala, un des états les plus riches de l’Inde. Il a décidé d’aller à la campagne. Là encore les rencontres seront étonnantes.