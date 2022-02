« La France des mystères : les alchimistes » mardi 1er mars sur RMC Story

À voir ou à revoir mardi 1er mars à 21:05 sur RMC Story dans “Enquête de vérité”, le documentaire « La France des mystères : les alchimistes » réalisé par Samira Ibrahim.

Au Moyen Age, un peu partout en Europe, se développe une discipline secrète et mystérieuse : l'alchimie. Ceux qui la pratiquent multiplient, en cachette, les expériences pour découvrir la pierre philosophale qui serait capable de transformer le plomb en or et d'offrir la vie éternelle.

« La France des mystères » vous propose de découvrir les principaux sites qui, dans notre pays, ont joué un rôle capital dans l'histoire alchimiste. De Bourges, qui fut la capitale de l'alchimie, au château du Plessis Bourré qui attire, aujourd'hui encore, des spécialistes tentant de déchiffrer les symboles gravés dans ses murs, nous allons essayer de percer les mystères d'une discipline fascinante.

Avec cet épisode de « La France des mystères », RMC Story vous invite à une découverte différente de notre pays, une découverte où l'impossible devient envisageable, une découverte où l'alchimie nous dévoile un peu de ses secrets.