« Les mille et une vies de Line Renaud » : portrait inédit de Mireille Dumas vendredi 25 mars sur France 3

Vendredi 25 mars à 21:10, France 3 diffusera le document inédit « Les mille et une vies de Line Renaud » réalisé par Mireille Dumas.

Cette femme du Nord audacieuse, mariée très jeune à son idole, Louis Gasté, incarne presque un siècle de notre histoire et tout un pan des folles années de Las Vegas. Son nom figure désormais dans la ville du jeu et du spectacle au même titre que les plus grandes stars américaines qu’elle a côtoyées. Elle sera tour à tour vedette de la chanson, meneuse de revue en France et aux États-Unis, comédienne, figure du petit écran, marraine du Sidaction, son fer de lance, et l’amie des présidents. Sa force : oser, réussir à s’imposer dans des domaines totalement différents et se réinventer, au gré des époques, en assumant parfaitement son âge.

C’est ce que montre ce portrait très enlevé, riche et surprenant, nourri d’archives inédites, réalisé par Mireille Dumas, à laquelle l’artiste se confie sans aucun tabou. On y découvre une « lionne », comme elle se définit, construite dans la détermination et l’amour des femmes de son enfance, une amoureuse passionnée et paradoxalement fidèle à l’homme de sa vie, une battante qui a transformé ses blessures en pugnacité. À l’image d’une femme moderne qui a pris en main son existence.

On se laisse emporter par ce voyage plein de rebondissements où se croisent habilement ce destin individuel et celui d’une nation. On comprend pourquoi, au fil des décennies, la petite Jacqueline Ente est devenue un visage familier et incontournable de la vie des Français.