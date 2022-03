« La bataille de l'Élysée » : dernier épisode lundi 7 mars sur TF1

Lundi 7 mars à 23:00, TF1 diffusera le 4ème et dernier épisode de la série documentaire « La bataille de l'Élysée » signée François-Xavier Ménage avec Elisa Helain et Claire Leisink.

A un peu plus d’un mois du 1er tour de la présidentielle, les candidats se préparent au sprint final, les agendas se remplissent, le rythme s’accélère…

Le mois de février, c’est celui des meetings : Valérie Pécresse, Eric Zemmour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon notamment, mobilisent leurs troupes dans des salles de plus en plus imposantes, avec des scénographies spectaculaires. C’est le moment pour eux de décliner leurs projets et de « fendre l’armure ». Un moment de vérité pour les équipes comme pour les candidats.

Les réunions stratégiques se poursuivent dans les QG, pour préparer les émissions de télévision et de radio, et répondre aux défections de personnalités…qui lâchent un candidat pour un autre. Comment se négocient ces ralliements et comment sont-ils instrumentalisés : de RN à Reconquête, de LR à Reconquête ou à LREM, et du PS à LREM, et du PS à Europe Ecologie les Verts ?

Au QG de LREM, les équipes continuent de faire campagne sans candidat, et se préparent pour le jour J : celui où le Président Macron descendra dans l’arène de la présidentielle. Le plus tard possible ?

La date fatidique du 4 mars approche pour les candidats, encore nombreux, qui sont à la recherche de leurs 500 parrainages : quels sont ceux qui resteront dans la course, et y aura-t-il des surprises ?

Et enfin, cette campagne présidentielle qui passionne apparemment moins qu’en 2012 et qu’en 2017 va-t-elle finir par intéresser les Français ?

Depuis décembre, et au rythme d’un film par mois, les équipes de CAPA, de TF1 avec François-Xavier Ménage font vivre aux téléspectateurs les coulisses de cette intense « bataille pour l’Elysée ».

Lundi soir, c’est l’épisode 4 qui clôturera cette série documentaire.