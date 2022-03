« Paris, secrets d'espions » dimanche 13 mars sur France 5 (vidéo)

Dimanche 13 mars à 21:00, France 5 diffusera le documentaire « Paris, secrets d'espions » réalisé par Nicolas Bourgouin avec Amandine Stelletta.

Peu de gens le savent, mais Paris est depuis toujours le terrain de jeu caché des espions du monde entier. Elle serait même, depuis la fin du XIXe siècle, la capitale mondiale de l’espionnage, abritant entre dix mille et quinze mille agents secrets. Les espions russes, chinois, américains et israéliens mais aussi turcs s’y sentent à l’aise pour mener leurs opérations sans trop de risques d’être dérangés.

Ils sont les acteurs offensifs de cette guerre de l’ombre qui se joue dans les institutions internationales, les ambassades, les palaces et dans des lieux plus inattendus comme les églises, les stations de métro et les ruelles de quartiers historiques. Et tous les moyens sont bons : intimidation, corruption, séduction et parfois « terminaison avec extrême préjudice », selon les mots feutrés de l’Intelligence Service.

Incroyables méthodes, repaires insoupçonnés, affaires rocambolesques et étonnant « permis de tuer », Paris, secrets d’espions révèle la face cachée de la Ville Lumière.