“Science grand format” : « Planète volcan » jeudi 17 mars sur France 5 (vidéo)

Jeudi 17 mars à 21:00, Mathieu Vidard présentera sur France 5 un nouveau numéro de “Science grand format”. À (re)découvrir cette semaine le documentaire « Planète volcan » réalisé par Roland Doust.

Les volcans et leurs éruptions sont une part intégrante de la dynamique de notre planète. Ils ont, à travers l’histoire, façonné notre écosystème et nos sociétés.

Mais les volcans sont-ils tous identiques ? Comment leurs éruptions sont-elles provoquées, que pouvons-nous en apprendre et peut-on s’en protéger ?

« Planète volcan » nous emmène sur tous les continents à la découverte de ces grands volcans qui façonnent nos continents. Grâce au décryptage de nombreux scientifiques, nous chercherons à travers chaque exemple à comprendre leur fonctionnement et potentiels impacts sur nos vies.

Du Mont Saint Helens au Eyjafjöll en passant par le Kilauea ou le Yellowstone, à grands renforts d’effets spéciaux et d’images de synthèse, cette aventure explosive analysera et célèbrera l’un des plus fascinants pouvoirs de notre planète.