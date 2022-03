« Génie Français : Les routes de tous les records » vendredi 18 mars sur RMC Découverte

À voir vendredi 18 mars à 21:05 sur RMC Découverte le documentaire inédit « Génie Français : Les routes de tous les records » réalisé par Alex Gary.

Des millions de voitures, des milliers de kilomètres parcourus au quotidien. Un maillage exceptionnel sur tout le territoire. Les autoroutes françaises sont parmi les plus développées au monde, et trois d’entre elles sont des références absolues, avec des infrastructures battant tous les records du génie civil.

Il y a l’A40, une réalisation vertigineuse qui détient le record de nombre d’ouvrages d’art dans des conditions extrêmes ! Il a fallu dompter la nature, pour bâtir des fondations jamais vues et inventer de nouveaux appuis pour des ponts gigantesques !

Le périphérique parisien est lui aussi une folle aventure, celle où les ingénieurs français ont réussi à transpercer la capitale parisienne pour en faire une route de tous les records. Une prouesse dans les ouvrages d’art, tout comme celle de faire traverser le périphérique sous le stade du Parc des Princes !

16 fois plus importante que le périphérique, l’A10 entre Paris et Bordeaux détient, elle, le record de la plus longue autoroute de France : 557 km ! Une autoroute conçue pour faire face à toutes les intempéries, mais aussi dont le succès est tel, qu’il faut entamer des travaux exceptionnels, comme détruire et reconstruire des ponts en un temps record.

L’A10, l’A40 et le périphérique parisien cumulent tous les records et font la fierté du génie civil français !