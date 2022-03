« Mega familles : 8 enfants ou plus... ! » : série documentaire à suivre sur 6ter samedi 19 mars

Samedi 19 mars à partir de 21:10, 6ter diffusera les 6 épisodes de la série documentaire « Mega familles : 8 enfants ou plus... ! » diffusée en Angleterre sous le nom « Me & my 10 kids».

Épisode 1

À Southampton, Sonya O’Loughlin, mère célibataire, prépare ses dix enfants à la reprise de l'école. Dans le sud du Pays de Galles, les Holloway-Scott et leurs dix enfants vivent dans un ancien pub à huit chambres qu'ils rénovent. Tara, la maman, fête l'anniversaire des petits derniers, des jumeaux, en préparant un petit-déjeuner géant. Enfin, à Swindon, les Smith vivent avec leurs huit enfants. Pendant que Dan est au travail, Kelly organise un pique-nique au parc avec les enfants.

Épisode 2

Ben et Zoe Sullivan vivent sur la côte écossaise avec leurs onze enfants. Ils espèrent passer la journée à la plage mais préparer cette sortie n’est pas une mince affaire. À Whitstable dans le Kent, Emma et Spencer Gale vivent avec leurs dix enfants. En plus des repas habituels, Emma s'occupe du buffet pour un baptême à l’église. À Swindon, Kelly, enceinte de son neuvième enfant, doit se reposer un maximum. Malheureusement, ce n'est pas ce que ses enfants ont en tête et les plus jeunes la poussent à bout.

Épisode 3

Pour les Sullivan et leurs onze enfants, c'est la rentrée donc le planning est serré car les déjeuners doivent être prêts. Dans le Kent, les Gale et leurs dix enfants sont les plus populaires de la rue quand ils décident de sortir leur château gonflable. À Southampton, Sonya transmet ses talents culinaires à sa fille aînée. Au Pays de Galles, les Holloway-Scott préparent une fête pour la fin d’année scolaire de leur fille.

Épisode 4

À Swindon, Kelly et Dan décident de passer une journée au parc pour que les enfants puissent se dépenser. Dans le Suffolk, Layden et Fran Seymour se rendent à la plage avec leurs neuf enfants, ce qui signifie qu'il faut préparer une grosse quantité de sandwiches pour le déjeuner. Sur la côte écossaise, Ben et Zoe contrôlent d'une main de fer leurs onze enfants. Mais ce matin, ils ne retrouvent plus une de leurs filles et Zoe doit emmener une des jumelles à l'hôpital pour une opération.

Épisode 5

Layden, Fran et leurs neuf enfants partent pour la première fois en camping pour un week-end test. À Southampton, Sonya emmène ses huit enfants visiter une ferme avec l'espoir secret que l'excursion fatiguera les plus jeunes. Chez les Gale, c'est un week-end marathon entre les courses et le dîner du dimanche soir à préparer avant qu'Emma ne parte travailler. Au Pays de Galles, l'un des fils aînés de Tara revient vivre avec ses neuf frères et sœurs et toute la famille fête les 40 ans de Lewis.

Épisode 6

C'est jour de fête chez les Gale, les Sullivan et les Smith ! Pour les 8 ans de leur fils, les Gale emmènent huit de leurs dix enfants au bord de la mer. Pour le premier anniversaire du petit dernier, les Sullivan ont décidé d'emmener toute leur tribu au restaurant. Les Smith organisent une fête pour annoncer le sexe du neuvième bébé mais Kelly doit gérer seule les préparatifs et ses huit enfants…