« Guillaume le Conquérant », document à revoir samedi 19 mars sur ARTE (vidéo)

Retour sur le destin hors du commun du guerrier normand dont le triomphe à la bataille de Hastings, en 1066, changea la face de l'Europe médiévale et le cours de l'histoire anglaise. Un document à voir ou à revoir samedi 19 mars à 20:50 sur ARTE.

Juillet 1035. Guillaume "le Bâtard", fils illégitime du duc de Normandie, succède à son père, décédé lors d'un pèlerinage à Jérusalem.

Après une décennie de troubles, le jeune homme parvient à asseoir son autorité et fait de la cour de Normandie l'une des plus puissantes et des plus fastueuses d'Europe. Guillaume accueille de nombreux rois en exil, parmi lesquels Édouard le Confesseur, prétendant sans descendance au trône d'Angleterre. Lorsque ce dernier revient au pouvoir, il fait de Guillaume son héritier, avant de le désavouer sur son lit de mort au profit de son beau-frère Harold, qui avait pourtant juré fidélité à Guillaume.

Pour récupérer le royaume qui lui était promis, le duc arme une flotte de plusieurs milliers de navires et débarque avec quinze mille hommes sur le sol anglais. Le 14 octobre 1066, les deux armées se font face à Hastings.

Face sombre

Mêlant récits d'hagiographes de l'époque, scènes de reconstitution spectaculaires – tournées pour certaines sur les lieux des événements qu'elles relatent – et témoignages de spécialistes de l'histoire médiévale de part et d'autre de la Manche, ce documentaire retrace le règne de celui qui déclencha l’une des plus célèbres batailles de l'histoire d'Angleterre.

On y dévoile la face sombre de ce combattant intrépide, fin stratège et politicien, grand bâtisseur – qui ordonna l'édification des abbayes aux Hommes et aux Dames de Caen ou de la tour de Londres – et mari fidèle, follement épris de son épouse Mathilde…

Ce seigneur de guerre impitoyable se livra aussi à de nombreux massacres et pillages pour consolider le joug normand sur l'Angleterre. Des exactions qu'il prendra soin d'effacer de la tapisserie de Bayeux, véritable outil de propagande à sa gloire, qui relate en détail sa conquête de l’Angleterre.

Fondateur d'une nouvelle dynastie, Guillaume s'éteint à 60 ans après avoir fait de l'Angleterre l'un des royaumes les plus puissants d'Europe, alors qu'il ne parlait pas un mot d'anglais. Son règne sème ainsi les germes de la future guerre de Cent Ans, qui éclatera plus de deux siècles après.