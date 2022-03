« Ukraine, la déchirure » : document inédit de Katya Soldak, mardi 22 mars sur ARTE

À travers son histoire personnelle et celle de sa famille, l’ukraino-américaine Katya Soldak retrace les bouleversements traversés par son pays depuis la fin de l’ère soviétique. Un document à voir sur ARTE mardi 22 mars à 22:55.

Née à Kharkiv, dans l’Ukraine soviétique des années 1970, Katya Soldak a émigré aux États-Unis à l’âge de 22 ans.

La New-Yorkaise d’adoption, aujourd’hui journaliste chez Forbes et mère de famille, jette un regard rétrospectif sur le passé récent de son pays d’origine – un long combat pour se défaire du joug soviétique puis russe, ponctué par deux révolutions et une guerre.

Dans ce documentaire tourné sur une décennie et achevé en 2020, la réalisatrice mêle l’histoire intime à la grande histoire, retraçant les événements au prisme de son parcours individuel et de celui des membres de sa famille restés au pays. Elle offre ainsi un émouvant éclairage personnel sur le drame géopolitique et humain dont le monde entier est aujourd’hui témoin.