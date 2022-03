“Le monde en face” : « La vengeance de Poutine » dimanche 27 mars sur France 5 (vidéo)

Dimanche 27 mars à 21:05, France 5 rediffusera dans “Le monde en face” le documentaire « La vengeance de Poutine » réalisé par Antoine Vitkine, raconté par Christian Gonon de la Comédie Française.

Achevé en 2018, ce documentaire se concluait par ces phrases : « Sa volonté de revanche, où nous entraîne-t-elle ? Jusqu'où Poutine ira-t-il ? » La vengeance de Poutine racontait une décennie au cours de laquelle Vladimir Poutine s'est radicalisé et n'a cessé d'affronter l'Occident, toujours plus durement. Le documentaire a été mis à jour en mars 2022 pour évoquer la guerre en Ukraine, grâce notamment à quelques témoins de premier plan.

Ce documentaire raconte, dans les coulisses, les relations des Occidentaux avec Vladimir Poutine, depuis sa réélection à la présidence russe en 2012. Six années qui ont changé la Russie et le monde. En 2012, Vladimir Poutine, contesté par des manifestants qu'il estime manipulés par l'Amérique, est à la tête d'un pays surclassé par l'Occident et cerné par l'OTAN, humilié par Obama et, après l'annexion de la Crimée, sanctionné et isolé. Six ans plus tard, le président russe semblait être parvenu à prendre sa revanche sur l'Occident : il a déstabilisé le grand rival américain, influence les élections et les opinions occidentales et il s'est rendu incontournable en Syrie ou en Ukraine.

Ce documentaire raconte six années d'affrontements, de coups de poker, de négociations et de manipulations grâce à des témoins exceptionnels comme : François Hollande, Laurent Fabius, Antony Blinken, ancien conseiller d'Obama, Leon Panetta, ancien directeur de la CIA, ou encore Vladimir Yakunin, membre du « premier cercle » de Vladimir Poutine, et Konstantin Malofeev, un oligarque qui finance les séparatistes du Donbass.

Au travers de crises qui se succèdent, ce film constitue un saisissant portrait psychologique du maître du Kremlin.

