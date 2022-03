“Un tour du monde en France” avec Caroline Ithurbide samedi 16 avril sur C8

Samedi 16 avril à 21:15, C8 diffusera le premier numéro de l'émission “Un tour du monde en France” présentée par Caroline Ithurbide.

Qui n’a jamais rêvé de partir à l’autre bout du monde, de découvrir des paysages exceptionnels, de vivre l’aventure avec un grand A ? Et si tout cela était possible sans même avoir à quitter la France ?

Aux côtés de Caroline ITHURBIDE, des familles vont parcourir les plus belles régions de France et réaliser que le dépaysement est à portée de main.

Pour ce premier épisode, direction la Camargue avec Marie, Éric et leurs deux enfants. Ce parc naturel d’une richesse inestimable, façonné par le mariage du ciel, de l’eau et de la terre est une promesse de dépaysement total. Everglades de Floride, lacs salés de la cordillère des Andes, la Camargue évoque des décors venus d’ailleurs.

Au programme : découverte des terres inondées à dos de cheval, excursion en kayak sur le delta du Rhône, immersion dans la vie des gardians, soirée au son de la musique gitane et course de chars à voile entre dunes et mer sur l’immense plage des Saintes-Maries-de-la-Mer.

Ce voyage au plus près de la faune et de la flore sera une occasion exceptionnelle pour cette famille de se fabriquer des souvenirs à quatre.