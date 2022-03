« Un regard à soi, les artistes pionnières dans le Paris des années folles » vendredi 1er avril sur France 5

Vendredi 1er avril à 22:50, France 5 diffusera le documentaire inédit « Un regard à soi, les artistes pionnières dans le Paris des années folles » réalisé par Anne-Solen Douguet.

1920 : Paris s'embrase pour les avant-gardes, les surréalistes, Picasso... La capitale est un tourbillon créatif et cosmopolite. Ce foisonnement de nouveautés et d'inventions est le fruit de l'imagination et du talent d'artistes venus du monde entier : Cocteau, Apollinaire, Modigliani, Kandinsky, Jouvet, Gance, Ravel, Satie, Aragon, Breton, Stravinsky, Hemingway...

Et les femmes ? Elles aussi sont là : Suzanne Valadon, Marie Laurencin, Tamara de Lempicka, Chana Orloff, Joséphine Baker, Laure Albin-Guillot, Charlotte Perriand ou Germaine Dulac, par exemple. Écrivaines, peintres, sculptrices, photographes, danseuses ou mécènes, françaises ou étrangères, Paris les rassemble et les célèbre. Leurs oeuvres riches et complexes seront pourtant longtemps oubliées par l'histoire de l'Art. Libres d'esprit et de corps, elles explorent leur genre et interrogent l'hégémonie du patriarcat. Il y a un siècle, ces artistes ont revendiqué leurs droits, leur sexualité, leur liberté de créer et de vivre à l'égal des hommes. Elles ont posé un nouveau regard sur la société et sur la façon de la représenter.

Ce film raconte cette période de création fertile et intense et montre comment ces créatrices des années folles ont modifié le regard que l'artiste porte sur le monde et celui que le monde porte sur elles.

À l'occasion de l'exposition "Pionnières. Artistes dans le Paris des années folles", qui se déroule au musée du Luxembourg à Paris du 2 mars au 10 juillet 2022.