« Les arpenteurs de la Terre », voyage en terre scientifique, samedi 2 avril sur ARTE

Samedi 2 avril à 22:25, ARTE vous propose un voyage en terre scientifique à la découverte de l'arpentage, une discipline nécessaire à la connaissance de notre environnement, aujourd’hui placée sous le signe de la technologie.

Si au départ l’être humain se servait des étoiles pour s’orienter, l’humanité peut compter aujourd’hui sur les progrès de la science pour mesurer la Terre au millimètre près. Car l’arpentage de la planète bleue bat toujours son plein.

Satellites, caméras ou drones : les dernières avancées technologiques permettent aux scientifiques d’explorer ses moindres recoins. Ils peuvent ainsi mesurer les océans, les volcans ou même l’atmosphère. Mais les chercheurs marchent sur une corde raide, tiraillés entre leur désir de recueillir de plus en plus d’informations et une population soucieuse de divulguer le moins de données personnelles possible.

Ce documentaire nous donne un aperçu de l’état actuel de la recherche scientifique et interroge de nombreux chercheurs sur la nécessité de l’arpentage dans leur domaine spécifique.