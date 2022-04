« Mission propreté : les héros du nettoyage » : épisodes 3 & 4 diffusés mercredi 6 avril sur W9 (vidéo)

Mercredi 6 avril à 21:10, W9 poursuivra la diffusion de « Mission propreté : les héros du nettoyage ». De Paris à Marseille, de Lyon à Albi en passant par les Vosges, découvrez le quotidien de ces femmes et de ces hommes de l’ombre !

Sans leur courage et leur abnégation, notre vie serait tout simplement moins belle ! Qu’ils soient, éboueur(e)s, égoutiers, assainisseurs, nettoyeurs de l’extrême, ou encore patrouilleur, ces femmes et ces hommes travaillent sans relâche pour notre bien à tous…

Toujours dans l’ombre, parfois même sous terre, et souvent jusqu’au bout de la nuit, ces rois du nettoyage, livrent un combat sans merci contre les déchets !

Mais qui sont ces femmes et ces hommes qui s’engagent sans merci pour la propreté ? C'est ce que vous allez découvrir au cours des 6 épisodes de cette série documentaire inédite.

Épisode 3

Dans ce 3ème épisode, une nouvelle journée périlleuse attend nos égoutiers lyonnais ! Patrice et son fils Jérémy ont rendez-vous avec la bête noire des égoutiers : les lingettes ! À eux deux, ils vont devoir libérer les canalisations de ce fléau. Une tâche titanesque, hors du temps !

La matinée commencera fort également pour nos urgentistes de l’assainissement à Albi, puisque Tristan et Boubak auront pour mission de déboucher une baignoire… pleine d’excréments !

À Épinal, notre trio d’éboueurs Farid, Cédric et Raphaël, vont s’élancer dans une nouvelle tournée. Au menu de cette soirée, le ramassage des cartons laissés sur les trottoirs par tous les commerçants de la ville. Et comme le dit Cédric « attention ça va cartonner » !

À Marseille, pour Christophe et son équipe, c’est le grand jour. Après 3 jours de travail acharné à débarrasser puis nettoyer une maison ensevelie sous plusieurs tonnes de déchets, notre nettoyeur de l’extrême a maintenant rendez-vous avec le propriétaire. La remise des clés s’annonce émouvante…

Nous prendrons également la direction du tarmac de Roissy pour rencontrer et suivre Bibi, agent de propreté. Sans Bibi il n’y aurait plus de voyages possibles ! Armée de son aspirateur et de son courage à toute épreuve, elle nettoie et désinfecte des gros porteurs. Une mission capitale depuis la crise sanitaire ! Bibi et ses collègues n’ont qu’une heure pour nettoyer puis désinfecter un avion de 500 fauteuils…

Enfin à Paris, Michel, éboueur à la fonctionnelle, est en pleine action. Six fois par mois il a rendez-vous avec le périphérique. Plusieurs kilomètres de bitume à nettoyer puis vider de ses ordures. Une sacrée mission !

Épisode 4

Dans ce 4ème épisode, Christophe, nettoyeur de l’extrême toujours aidé de son équipe, va devoir vider une maison de plusieurs étages. Le propriétaire, qui souffrait lui aussi du syndrome de Diogène, est décédé. Christophe n’aura que trois jours pour délivrer la maison de ses déchets. La découverte du chantier est saisissante et les mauvaises surprises ne sont jamais très loin...

À Albi, Tristan et Boubak foncent vers une nouvelle urgence : cette fois, c’est un évier qui est bouché. Une formalité pour nos assainisseurs, quoique…

À Paris, Calou, jeune éboueur de la fonctionnelle, poursuit son nettoyage du marché de Barbès. Trois heures à sillonner entre les palettes et les cagettes. Les balayeurs d’un côté, les engins mécanisés de l’autre, la valse du déchet est parfaitement organisée pour une réactivité maximum !

Patrice et son fils Jérémy, égoutiers lyonnais, s’apprêtent une fois de plus à descendre sous terre pour libérer un barrage de plusieurs centaines de mètres cubes d’eau.

Bibi, notre agent de nettoyage de Roissy, a la lourde de tâche de nettoyer le cockpit d’un avion. Crise sanitaire oblige, les commandants de bords exigent une cabine entièrement désinfectée avant de décoller.

Sébastien, notre patrouilleur, continue à sillonner ses 100 km d’autoroutes et prendra tous les risques pour sécuriser nos voyages car il devra traverser une route de tous les dangers !

Enfin, à Paris, le quartier de Saint-Germain-des-Prés s’apprête à vivre un grand moment : ce soir, un bateau de plusieurs tonnes va pénétrer dans les entrailles de la rue des Écoles. Une équipe d’égoutiers spécialisés sont fin prêts pour l’accompagner…