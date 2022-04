“Faites entrer l’accusé” : « Yvan Colonna, la traque », dimanche 10 avril sur RMC Story

Dimanche 10 avril à 21:05, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir un numéro de “Faites entrer l'accusé” qui revient sur la traque d'Yvan Colonna.

Lundi 22 mars 2022, Yvan Colonna est mort, après avoir été agressé, vingt jours plus tôt, par un codétenu, à la prison d’Arles. Le plus connu des détenus de France y purgeait une peine de prison à perpétuité à la suite de l’assassinat, de Claude Erignac ; un préfet abattu, le soir du 6 février 1998, de trois balles en pleine tête le long d’une avenue d’Ajaccio.

Pendant ses 1503 jours de maquis, la photo du berger corse, est restée placardée dans tous les postes de police, de gendarmerie, les gares et les aéroports de France. Pendant quatre ans, l’enquête policière qui s’était resserrée sur le berger corse et ses amis indépendandistes a piétiné, sur fond de guerre des polices et rivalités politiques.

L’instruction aura occupé trois juges antiterroristes pendant treize ans autour d’un dossier de plus de 11 500 pièces ! Jusqu’à ce que l’homme « le plus recherché de France et d’Europe » ne soit finalement arrêté, dans une bergerie corse.

Dans cet épisode, “Faites entrer l'accusé” a retrouvé et interrogé toutes les parties en présence, qu’il s’agisse des nationalistes corses, des membres du commando, des policiers, des juges, des journalistes ou encore des représentants de l’Etat. Tous s’expriment sur leur responsabilité dans ce crime ou sa résolution tardive. Parmi eux, Joseph Versini, un membre du commando Erignac, qui s’exprime pour la première fois, reconnait le caractère « regrettable » de l’assassinat du Préfet.

RMC Story revient sur l’histoire du détenu le plus connu de France, dimanche 10 avril à 21:05.