« Le murmure de la forêt - Quand les arbres parlent », jeudi 14 avril sur ARTE (vidéo)

Jeudi 14 avril à 22:55, ARTE propose un coup de projecteur sur l’écosystème forestier et le réseau de communication sophistiqué que les arbres ont développé au fil des millénaires.

On connaît de mieux en mieux "l'intelligence" des arbres et les étonnantes facultés qui leur ont permis, depuis des millénaires, de tisser entre eux un réseau dense de communication.

Au cœur de la forêt, amis, ennemis, partenaires d’affaires et parents entretiennent ainsi une conversation silencieuse, restée longtemps insoupçonnée. Par le biais notamment de leurs racines, qui occupent généralement deux fois plus d’espace que le feuillage, et du réseau fongique qui leur est associé, tous sont reliés entre eux.

Véritables signaux chimiques, les molécules qu'ils échangent transmettent des minéraux et des informations leur permettant de se défendre contre les agressions, par exemple des parasites, ou de favoriser la croissance des jeunes arbres. C'est ainsi que les bouleaux transfèrent des sucres aux jeunes sapins qui manquent de lumière, et qu'à la mauvaise saison les conifères en envoient vers les branchus défeuillés.

Cette passionnante exploration de l’évolution des forêts européennes détaille l’extraordinaire nature sociale des arbres, qui leur permet de pratiquer à un haut degré l'entraide et la coopération.