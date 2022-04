“Le doc stupéfiant” : « Marilyn, femme d'aujourd'hui », lundi 18 avril sur France 5 (vidéo)

A découvrir ce lundi 18 avril à 20:55 sur France 5 dans “Le Doc Supéfiant” le film inédit « Marilyn, femme d'aujourd'hui » de Raphaëlle Baillot et Céline Chassé, réalisé par Julie Lazare.

Cinq ans après le début de Me Too et soixante ans après sa disparition tragique, Le doc Stupéfiant affirme que Marilyn Monroe est une femme d’aujourd’hui.

Derrière le mythe hollywoodien du sex-symbol mondial, de la victime écorchée et ingénue, se cache une femme moderne, qui s’est emparée de son destin, a construit sa propre image et n’a pas hésité à balancer avant l’heure certains producteurs. Une femme émancipée, puissante et libre.

Le documentaire contient des séquences inédites et des archives rares avec Catherine Deneuve, Isabelle Adjani, Leïla Slimani, Anna Strasberg, Céline Sciamma, Luz, Anna Mouglalis, Carole Amiel…