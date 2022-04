“Les routes de l'impossible” en Bolivie et au Malawi à revoir dimanche 24 avril sur France 5 (vidéo)

Dimanche 23 avril à 20:55, France 5 vous proposera de voir ou de revoir deux numéros de la collection documentaire “Les routes de l'impossible” qui nous emmèneront en Bolivie puis au Malawi.

A travers le monde, des hommes affrontent quotidiennement l'enfer pour gagner leur vie. Alors que les infrastructures sont quasi inexistantes dans leur pays, ils bravent tous les obstacles pour arriver à destination, parfois au péril de leur vie.

20.55 Bolivie : au coeur du déluge (rediffusion)



Dans les sous-bois humides de la jungle bolivienne, les membre d'une famille récoltent les coques pourries d'amandiers géants. A mains nues, ils en extraient les noix qui renferment les amandes exportées dans les épiceries fines du monde entier.

Dans son vieux camion, Edgar doit les acheminer le plus vite possible dans une usine de retraitement. Comme lui, Ramiro doit transporter une autre richesse pillée dans la forêt : le bois. La route pourrait être une promenade de santé mais la disparition programmée de la forêt bouleverse l'écosystème et provoque des dérèglements climatiques sans précédent...

21:45 Malawi : esprits de la brume (rediffusion)

Fin novembre, la saison des pluies s'abat brutalement sur le Malawi.

C'est un moment difficile pour Gray, chauffeur de « taxi brousse » dans ce petit pays extrêmement pauvre où les transports en commun sont quasi inexistants. Il sait déjà que les pluies vont considérablement compliquer la vie des habitants de cette province reculée du sud. Dans la benne non bâchée de son petit camion, hommes, femmes et enfants n'ont pas d'autre choix que de s'entasser, affronter la pluie et le chaos de la piste. Le voyage risque de durer car les obstacles aussi invraisemblables que rocambolesques se multiplient.